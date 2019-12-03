Цифровизация от «А» до «Я»

Издательский дом «Коммерсантъ-Волга» провел на площадке гостиницы Lotte форум «Цифровизация бизнеса и государства». Представители госсектора и коммерческих компаний обменялись опытом успешных проектов, презентовали инновационные разработки и рассказали об экономическом эффекте от них.



В начале форума руководитель проектного офиса цифрового развития Дмитрий Камынин заявил, что сегодня Самарская область является одним из ведущих цифровых хабов страны.

«Мы лучшие по созданию программного обеспечения для передачи данных и оказанию услуг, по IT-медицине, цифровым решениям в сельском хозяйстве и образовании. В регионе работают более 200 серьезных IT-компаний. Ежегодно в Самарской области выпускается свыше 1200 IT-специалистов. Эти эксперты создают огромный пласт цифровых решений для увеличения эффективности бизнеса. Кроме того, сегодня мы вплотную подошли к созданию цифровых платформ в сферах культуры и туризма. В настоящее время госкорпорации смотрят на Самарскую область как на достойного игрока в сфере цифровых технологий. Мы точно знаем, что идем в авангарде процесса цифовизации», — говорит эксперт.

Максим Токаренко, директор Самарского отделения поволжского филиала МегаФона рассказал, как компания успешно осуществила цифровую трансформацию и вышла в лидеры телеком-отрасли по инфраструктуре.

«У нашей компании самая большая сеть. Она является первой по количеству базовых станций. МегаФон также лидирует по числу станций 4G. Кроме того, последние два года наша сеть занимает первое место по скорости мобильной передачи данных по версии компании Ookla. Кроме того, мы собираем уникальные данные от миллионов абонентов, и это становится основой для развития технологий Big Data. Для этого компания задействует специально созданные крупные центры обработки данных — Data-центры уровня TIER-3. Они также применяются и для развития облачных технологий», — рассказал Максим Токаренко.

Разработкой и тестированием цифровых продуктов компании занимается команда высококлассных специалистов. Все это позволило МегаФону стать больше чем сотовым оператором, приобрести новых знаковых партнеров и активно развиваться в сфере IT. В связи с этим компания изменила свою миссию, определив ее девиз как «Подключаем возможности», и наладив непрерывный процесс анализа рынков, создания и улучшения продуктов. Благодаря этому сегодня МегаФон позволяет своим клиентам развивать бизнес на высоких скоростях, открывая им новые возможности.

Одно из направлений работы МегаФона связано с созданием цифровых инструментов в государственном секторе. Представитель компании Олеся Суханос рассказала, как МегаФон развивает цифровую экономику в масштабах страны, а также на региональном и корпоративном уровне. В частности, сотрудники компании возглавляют рабочую группу по информационной инфраструктуре в рамках госпрограммы «Цифровая экономика», сотрудничают с шестью регионами и развивают услуги связи, NB-IoT и телеметрию совместно с ОАО «РЖД» и ПАО «Россети». Сегодня на базе инфраструктуры МегаФона реализуются федеральные проекты нацпрограммы. Они связаны с развитием информационной инфраструктуры, подготовкой кадров для цифровой экономики, информбезопасностью, нормативным регулированием, цифровым государственным управлением и цифровыми технологиями.

Также МегаФон успешно развивает cloud-технологии. Руководитель по развитию новых услуг корпоративного бизнеса компании Александр Пальчиков рассказал, что высокоскоростные и экономичные облачные технологии востребованы у корпоративных клиентов, поэтому МегаФон предлагает широкий ассортимент внутренних сервисов для выполнения самых разных задач, от разметки фото- и видеоконтента до обеспечения безопасности и проведения офлайн-аналитики покупателей.

Ректор Самарского государственного медицинского университета Александр Колсанов отметил, что в последние несколько лет при участии правительства, губернатора и IT-компаний в регионе активно формируется новая отрасль «Информационные технологии в медицине».

«Сейчас на базе СамГМУ работает штат более чем из 140 программистов, IT-специалистов, педагогов, врачей. Они трудятся по разным направлениям, включая проектный менеджмент, продакт-менеджмент и бизнес-аналитику. Мы разработали и внедрили десятки продуктов, связанных с виртуальной и дополненной реальностью. Наши проекты успешно коммерцилизированы, хотя еще несколько лет назад они существовали на уровне идеи. Например, наши разработки, связанные с использованием виртуальной реальности, позволяют в полтора — два раза ускорить реабилитацию пациентов после инсульта», — рассказал Александр Колсанов.

Соответствующие проекты, созданные на базе Института инновационного развития СамГМУ, представил заместитель гендиректора института, руководитель направления «Образование» Алексей Мокеев. Он поделился опытом разработки и внедрения проекта очков виртуальной и дополненной реальности, с помощью которых проводится обучение персонала, лечение и реабилитация пациентов, а также разрабатывается программное и аппаратное обеспечение для заказчиков.

Активную цифровизацию проводит и «Почта России». Замдиректора по посылочному бизнесу макрорегиона Волга 2 Павел Сергеев рассказал о масштабных проектах в этой сфере, связанных, в числе прочего, с оцифровкой продуктов компании, развитием решений для бизнеса и созданием нового клиентского офиса.

Пивоваренная компания «Балтика» также не остается в стороне от диджитализации, внедряя прикладные решения по цифровизации логистики в FMCG. Их представил руководитель складской логистики и клиентского сервиса в дивизионе «Урал-Поволжье» компании, входящей в состав Carlsberg Group Илья Анненков. Он поделился успешной практикой применения цифровых решений в логистике. Он представил целую цифровую экосистему, в которую интегрированы различные этапы цепи поставок. Каждый из этапов – это отдельные подсистемы, которые управляют потоками транспорта (Yard Management System - система управления двором), складом (Warehouse Management System – система управления складом), решения для повышения эффективности и безопасности водителей и погрузчиков «Техновизор». Большой интерес участников форума вызвал уникальный проект, который «Балтика» реализует в настоящий момент на своих предприятиях совместно с Яндекс. Это система оптимизации логистики готовой продукции на базе платформы «Яндекс.Маршрутизация». Она позволяет в онлайн-режиме контролировать доставку всей готовой продукции компании и прогнозировать время доставки каждого заказа с учетом оперативной дорожной обстановки.

«Желание потребителя получить услугу или продукцию “точно в срок” становится главным конкурентным преимуществом для современного бизнеса. Спрос на оказание комплексных услуг при высоком уровне сервиса подтверждают исследования и опросы. Компания “Балтика”, часть Carlsberg Group, тщательно изучает эти данные и выстраивает работу с четким ориентиром на современные запросы потребителей и клиентов. Такой подход помогает компании быть номер один на рынке FMCG по качеству сервиса и логистических услуг»,- заключил эксперт.

Отдельный блок форума посвятили созданной АО «Данон Россия» корпоративной социальной сети, благодаря которой удалось оптимизировать бизнес-процессы.

«В 2016 году компания презентовала социальную сеть Workplace WP для сотрудников. Сначала она позиционировалась как информплощадка для обмена новостями сотрудников из разных городов и стран, но потом ее стали использовать для решения разных бизнес-задач. Например, за счет нее стал возможным быстрый поиск контактов благодаря оргсхемам, звонки через Work Chat и установка прямой коммуникации с любым сотрудником, включая президента компании. Кроме того, с помощью социальной сети создаются секретные группы для работы над проектами, знакомства с продуктами и трендами других стран, проводятся опросы в электронном формате, онлайн-конференции и совместные активности по продвижению новинок», — говорит представитель АО «Данон Россия» Татьяна Голуб.

Сотрудник компании Евгений Симоненко рассказал, что в соцсеть можно зайти с любой операционной системы, а также через приложения на базе IOS и Android. Сегодня ей пользуется все больше представителей АО «Данон Россия»: «Если в мае 2017 года в компании было 30% активных аккаунтов, то в сентябре 2019 — 80,9%».

Еще одним гостем форума стал заместитель генерального директора, директор по ИТ ПАО «Тольаттиазот» Николай Пестерев. Он представил созданную на предприятии систему автоматизации документооборота как примере эффективной цифровизации. Новая система позволяет снизить бумажный оборот документов на предприятии и предоставляет сотрудникам возможность через личный кабинет в режиме онлайн получить нужную бумагу. Также на предприятии внедрены системы электронных пропусков и биометрического распознавания лиц, что позволило сократить число незаконных проникновений на завод.

«В ближайшее время на предприятии планируется создать сервис для приема обращений, связанных с форс-мажорными ситуациями, касающимися охраны труда, IT и прочим. Также мы рассматриваем возможность создания искусственного интеллекта для обработки поступающих документов и классификации их по видам. А в будущем мы хотим задействовать роботов для решения кадровых вопросов. Помимо прочего, рассматривается вариант создания собственной социальной сети для обеспечения безопасности данных», — отметил Николай Пестерев.

Форум завершился розыгрышем призов. Победители получили суперсовременные гаджеты от компании МегаФон и шанс пройти тест-драйв новых моделей BMW.