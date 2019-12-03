На покупку автомобилей в России потратили более 2 трлн рублей

В 2019 году на покупку новых автомобилей в России было потрачено в общей сложности более 2 трлн руб., сообщает «Автостат».

В январе-октябре 2019 года на покупку новых автомобилей россияне потратили на 6% больше, чем в прошлом году. Лидерами по выручке стали марки KIA (255 млрд руб.; +10%), Toyota (212 млрд руб.; +1%) и Lada (186 млрд руб.; +9%).

Напомним, по данным «Ассоциации европейского бизнеса» (АЕБ), общий объем рынка новых автомобилей в России в 2019 году составил 1,4 млн шт., что на 2,4% меньше, чем в январе-октябре 2018 года.