Минсельхоз Удмуртии оценил ущерб от гибели пчел в 1,5 млн рублей

Ущерб от гибели пчел в Удмуртии оценили в 1,5 млн руб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра сельского хозяйства республики Ольгу Абрамову.

«Не больше десятка тех, кто сумел официально зафиксировать гибель пчелосемей, совместно с ветеринарными специалистами. Мы оценили ущерб в 1,5 млн руб.»,— заявила госпожа Абрамова. Министр отметила, что минсельхоз подготовил положение по возмещению убытков, а обозначенную сумму выплатят до конца года тем, кто сумел официально подтвердить гибель пчелосемей от пестицидов, используемых при обработке рапса.

Напомним, ранее в Удмуртии зафиксировали массовую гибель пчел. В качестве предполагаемой причины называлась обработка ядохимикатами полей рапса. Владельцы пасек говорили, что обработка рапса проводилась без предупреждения. Министр сельского хозяйства Ольга Абрамова заявляла, нет системы и единиц измерения, благодаря которым можно понять, насколько серьезен ущерб.