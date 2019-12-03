Матч «Крылья Советов» — «Уфа» стал самым непосещаемым в туре РПЛ

Матч «Крылья Советов» — «Уфа», прошедший 30 ноября на «Самара Арене», стал самым непосещаемым в 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом свидетельствуют данные протоколов лиги.

За игрой наблюдали 5349 болельщиков, что является зрительским антирекордом стадиона, вмещающего 45 тыс. человек. Самарская команда проиграла со счетом 0:1. Все остальные матчи тура посетили минимум 8 тыс. зрителей. Поединок «Зенита» и «Спартака» в Санкт-Петербурге посмотрели 55119 человек. Игра 18-го тура РПЛ «Сочи» — «Оренбург» перенесена на один из резервных дней календаря.

Самой посещаемой игрой РПЛ на новом самарском стадионе стал поединок между «Крыльями Советов» и московским ЦСКА, прошедший 31 июля 2018 года. Этот матч посетили 39173 болельщика.

Андрей Сазонов