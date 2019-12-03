Роскачество назвало лучшие приложения для заказа такси

Роскачество проверило качество наиболее популярных мобильных приложений для заказа такси в российском сегменте магазинов App Store и Google Play. Лучшими по совокупности всех критериев признаны приложения «Яндекс.Такси», Uber Russia и Gett для iOS, а также «Яндекс.Такси», «Ситимобил» и Uber Russia для Android.

Приложения оценивались по следующим параметрам:

функциональность — полнота информации о водителях, комментарии для водителя при заказе такси, а также возможность с ним связаться и отследить маршрут поездки по карте;

удобство использования — простота использования приложения, удобство для людей с ограниченными возможностями;

безопасность — сбор и хранение личных данных, передача пользовательских данных, наличие шифрования и уязвимостей, возможность удаления аккаунта.

Согласно исследованию, больше половины (22 из 40 отобранных для исследования) приложений получили оценку выше четырех баллов. Высший балл по производительности получили «Rutaxi Онлайн», «Такси Престиж Эконом» (iOS) и «Рутакси» (Android).

По итогам проверки безопасности приложение «Масани» (iOS и Android) передает в незашифрованном виде геоданные, номер мобильного телефона с пинкодом и комментарий к заказу, приложения inDriver, «Такси 777» и «Ангел» на iOS и «Ангел» на Android передают в незашифрованном виде номер мобильного телефона с паролем и геоданные. Отсутствие шифрования метаданных устройства и шифрования картинок обнаружено у Gett (Android). «Среди наиболее часто встречающихся потенциальных уязвимостей (у всех проверенных приложений.— “Ъ”) — слабый алгоритм хеширования и шифрования, небезопасная реализация SSL, небезопасное хранение данных»,— говорится в сообщении Роскачества.

Ранее сообщалось, что Uber собирается делать аудиозаписи через приложение в салонах такси во время поездок для повышения безопасности пассажиров, а «Максим» запустил возможность формировать стоимость поездки по аукционной модели, что, по словам руководства, поможет ускорить для пассажира подачу автомобиля.