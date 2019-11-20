Uber собирается вести запись в салоне такси для улучшения безопасности

Онлайн-сервис заказа такси Uber собирается делать аудиозаписи через приложение в салонах такси во время поездок для повышения безопасности пассажиров, пишет The Washington Post со ссылкой на внутренний документ компании, оказавшийся в ее распоряжении. Uber планирует начать тестирование новой функции в нескольких городах Бразилии и Мексики уже в декабре.

Запуск в США осложняется различием в законодательстве штатов о подобных аудиозаписях, тем не менее компания надеется, что функцию удастся «скоро» запустить и в США. Пока Uber не сделал публичного заявления о запуске новой функции.

Как пишет газета, перед поездкой пассажиров будут предупреждать о том, что в салоне может вестись аудиозапись, скорее всего, пассажиры смогут отказаться от ведения записи. Несмотря на заявления Uber, что запись после поездки не будет доступна ни водителю, ни пассажиру, а будет в зашифрованном виде передана в службу поддержки и использована только в случае жалобы, введение новой функции, скорее всего, вызовет опасения по поводу возможных проблем с конфиденциальностью.

Яна Рождественская