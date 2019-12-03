РБК: операторы не хотят передавать данные абонентов по закону о «суверенном рунете»

Операторы попросили запретить использование данных абонентов компаниям, которые устанавливают на сетях оборудование по закону о «суверенном рунете». Проблема обсуждалась в Совете федерации на закрытом семинаре-совещании по теме разработки правовых актов для реализации закона, сообщает РБК со ссылкой на источники. Какие именно операторы выступают против использования абонентских данных, в материале не указывается.

По словам собеседника издания, сейчас сохранность данных законодательно не обеспечена. Поэтому теоретически компании, которые будут устанавливать оборудование, смогут их использовать в коммерческих целях. Минкомсвязь, Роскомнадзор и соавтор закона Людмила Бокова отказались комментировать информацию.

Напомним, закон о «суверенном рунете» вступил в силу 1 ноября 2019 года. Операторы теперь обязаны установить на сети оборудование для фильтрации интернет-трафика с целью противодействия угрозам извне.

Подробнее о законе читайте в материале “Ъ” «Фильтруй контент».