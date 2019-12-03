РБК: «Фридом Финанс» претендует на акции Санкт-Петербургской биржи

Российский брокер «Фридом Финанс» обсуждает выкуп 65% допэмиссии Санкт-Петербургской биржи, которая специализируется на торговле акциями иностранных компаний, сообщает РБК со ссылкой на источники. В компании не подтвердили и не опровергли информацию. Ранее стало известно о планах биржи привлечь не менее 1 млрд руб.

«Нам нравится, какие результаты демонстрирует Санкт-Петербургская биржа. Мы сейчас рассматриваем это предложение»,— сказали изданию в пресс-службе «Фридом Финанса». Параметры сделки не раскрываются.

О планах Санкт-Петербургской биржи по размещению акций стало известно в ноябре. Совет директоров утвердил цену размещения 1777 руб. за акцию. Всего планируется привлечь не менее 1 млрд руб., которые направят на повышение капитализации центрального контрагента — компании «Клиринговый центр МФБ».

Как ранее писал “Ъ”, переговоры о покупке велись с «Фридом Финансом», БКС «Финам» и Альфа-банком. Представитель «Фридом Финанса» сказал “Ъ”, что компания изучает возможность по вхождению в капитал биржи.

«Фридом Финанс» входит в десятку профессиональных участников по оборотам в Санкт-Петербургской бирже по итогам октября наряду с БКС, ITI Capital, «Финамом», «Церих Кэпитал Менеджментом» и «Алором+». По данным РБК, «Финам» и БКС до сих пор рассматривают возможности участия в допэмиссии, но окончательного решения пока нет.

Подробнее о планах Санкт-Петербургской биржи читайте в материале “Ъ” «Брокеров позвали в акционеры».