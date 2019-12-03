Опознаны все погибшие при падении автобуса с моста в Забайкалье

Все 19 погибших в результате опрокидывания пассажирского автобуса с моста в Забайкальском крае опознаны, сообщил «Интерфаксу» глава Сретенского района Алексей Закурдаев. По его словам, большинство жертв — 17 из 19 — жители района. Двое погибших — из Читы.

«На данный момент все погибшие опознаны»,— сказал господин Закурдаев.

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1 декабря автобус, следовавший по маршруту Чита—Сретенск, упал с моста на лед и перевернулся. По предварительным данным, причиной ЧП могло стать лопнувшее колесо автобуса. В Забайкалье был объявлен траур по погибшим.

Подробнее об аварии — в материале “Ъ” «Автобус упал с моста».