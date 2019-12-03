«Росатом» станет совладельцем группы «Дело» Шишкарева

Госкорпорация «Росатом» станет совладельцем группы бизнесмена Сергея Шишкарева «Дело», недавно участвовавшей в торгах по «Трансконтейнеру». Сделка будет организована в формате допэмиссии «УК Дело», в результате которой госкорпорация получит 30% в ее капитале. Сумму сделки источники РБК не раскрывают. Приоритет совместной работы — развитие Северного морского пути (СМП).

Переговоры начались после того, как господин Шишкарев объявил о намерении принять участие в аукционе за «Трансконтейнер», а госкорпорация получила статус единого оператора по развитию СМП, рассказывает один из собеседников РБК. Финансировать покупку «Трансконтейнера» госкорпорация не будет.

Итоги аукциона по продаже контроля в «Трансконтейнере» оказались неожиданными. На рынке ждали победы «Енисей Капитала» Александра Абрамова и Романа Абрамовича, но торги выиграла группа «Дело», предложив 60,3 млрд руб.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Контейнеры пошли в "Дело"».