Сенат США утвердил Бруйетта министром энергетики

Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру Дэна Бруйетта в качестве главы Минэнерго страны, передает AP. Его поддержали 70 человек. Против выступили 15 сенаторов. Предшественник господина Бруйетта Рик Перри покинул пост. Сейчас Дэн Бруйетт занимает должность заместителя главы ведомства.

Ранее президент США Дональд Трамп говорил, что господин Перри останется на своем посту до конца 2019 года. Отставка Рика Перри прошла на фоне инициированной в США процедуры импичмента американского лидера. Позже господин Трамп объявил, что выдвигает господина Бруйетта на пост министра энергетики.