Очередные туры европейских национальных чемпионатов

Чемпионат Англии
14-й тур. «Ньюкасл»—«Манчестер Сити» 2:2 (Виллемс, 25; Шелви, 88 — Стерлинг, 22; Де Брёйне, 82). «Ливерпуль»—«Брайтон» 2:1 (Ван Дейк, 18, 24 — Данк, 79). «Челси»—«Вест-Хэм» 0:1 (Крессуэлл, 48). «Тоттенхем»—«Борнмут» 3:2 (Алли, 21, 50; Муса Сиссоко, 69 — Уилсон, 73, 90+6). «Лестер»—«Эвертон» 2:1 (Варди, 68; Ихеаначо, 90+4 — Ришарлисон, 23). Положение команд. 1. «Ливерпуль» — 40 очков. 2. «Лестер» — 32. 3. «Манчестер Сити» — 29. 4. «Челси» — 26. 5. «Тоттенхем» — 20. 6. «Вулверхэмптон» — 20.
Чемпионат Испании
15-й тур. «Алавес»—«Реал» 1:2 (Лукас Перес, 65 (пен.) — Рамос, 52; Карвахаль, 69). «Атлетико»—«Барселона» 0:1 (Месси, 86). «Севилья»—«Леганес» 1:0 (Диего Карлос, 63). «Атлетик»—«Гранада» 2:0 (Рауль Гарсия, 41 (пен.); Берчиче, 83). «Реал Сосьедад»—«Эйбар» 4:1 (Ле Норман, 25; Оярсабаль, 47; Жозе, 57; Эдегор, 80 — Папе Диоп, 35). Положение команд. 1. «Барселона» — 31 очко (после 14 матчей). 2. «Реал» — 31 (14). 3. Севилья» — 30. 4. «Реал Сосьедад» — 26. 5. «Атлетик» — 26. 6. «Атлетико» — 25.
Чемпионат Германии
13-й тур. «Боруссия» (Мёнхенгладбах)—«Фрайбург» 4:2 (Тюрам, 3; Эмболо, 46, 71; Херрман, 51 — Шмид, 6; Хёлер, 58). «Бавария»—«Байер» 1:2 (Мюллер, 34 — Бэйли, 10, 35). «Пардеборн»—«РБ Лейпциг» 2:3 (Мамба, 52; Гясула, 63 — Шик, 3; Забитцер, 4; Вернер, 26). «Герта»—«Боруссия» (Дортмунд) 1:2 (Дарида, 34 — Санчо, 15; Торган Азар, 15). «Шальке»—«Унион» 2:1 (Раман, 23; Сердар, 86 — Ингвартсен, 36 (пен.)). Положение команд. 1. «Боруссия» (М) — 28 очков. 2. «РБ Лейпциг» — 27. 3. «Шальке» — 25. 4. «Бавария» — 24. 5. «Боруссия» (Д) — 23. 6. «Фрайбург» — 22. 7. «Байер» — 22.
Чемпионат Италии
14-й тур. «Интер»—СПАЛ 2:1 (Лаутаро Мартинес, 16, 41 — Валоти, 50). «Лацио»—«Удинезе» 3:0 (Иммобиле, 9, 36 (пен.); Луис Альберто, 45+1 (пен.)). «Наполи»—«Болонья» 1:2 (Льоренте, 41 — Ольсен, 58; Сальсоне, 80). «Верона»—«Рома» 1:3 (Фараони, 21 — Джастин Клюйверт, 17; Перотти, 45 (пен.); Мхитарян, 90+2). Положение команд. 1. «Интер» — 37 очков. 2. «Ювентус» — 36. 3. Лацио» — 30. 4. «Рома» — 28. 5. «Кальяри» — 25 (после 13 матчей). 6. «Аталанта» — 25.
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