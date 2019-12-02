Абэ выразил надежду на «новый подход» в решении спора о Курилах

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ надеется, что вопрос о Южных Курилах в ближайшее время решится на основе «нового подхода». Сегодня, 2 декабря, он встретился с мэром города Немуро Масатоси Исигаки в своей резиденции в Токио. Подробностей японский премьер не уточнил.

«Мы разделяем с президентом России (Владимиром.—“Ъ”) Путиным искреннее стремление к разрешению территориальной проблемы на основе нового подхода. Мы уже обеспечили авиационные поездки бывших жителей островов для посещения могил предков, на четырех северных островах (так в Японии называют Южные Курилы.—“Ъ”) заработал пилотный проект совместной хозяйственной деятельности»,— цитирует господина Абэ телеканал NHK (перевод по ТАСС).

Японский премьер также пообещал приложить все усилия для поддержки пожилых жителей островов, чтобы «на лица этих людей как можно скорее вернулись улыбки».

Острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелаг Хабомаи были включены в состав СССР по итогам Второй мировой войны, однако Токио оспаривает их принадлежность. В советско-японской совместной декларации 1956 года говорилось, что СССР «в качестве жеста доброй воли» готов передать Японии Шикотан и Хабомаи, но только после подписания мирного договора. Мирный договор стороны до сих пор не подписали.

Напомним, 1 декабря в Токио прошел митинг с требованием вернуть Южные Курилы. В акции приняли участие 500 человек. После завершения мероприятия они прошли около полутора километров по улицам города.

Об отношениях России и Японии по итогам года — в материале “Ъ” «Тает надежда. Много воды утекло по этой теме».