Экс-депутата нижегородской думы Николая Ингликова осудили на восемь лет

Нижегородский райсуд приговорил бывшего депутата думы Нижнего Новгорода и экс-директора МКУ «Управление муниципальных кладбищ Нижнего Новгорода» (УМК-НН) Николая Ингликова к восьми годам строгого режима за получение взяток.

Как ранее сообщалось, в 2017-2018 годах осужденный получил более 600 тыс. руб, от смотрителей Бугровского кладбища Валерия Майоршина и Александра Игнатова. Ежемесячно они выплачивали ему по 50 тыс. руб., чтобы сохранить работу. Вину в должностном он подсудимый признал и ущерб смотрителям возместил. Получение 620 тыс. руб. в качестве взятки от смотрителя Новосормовского кладбища Николай Ингликов отрицал, называя это финансированием благоустройства.

Подробнее о деле – в материале “Ъ-Приволжье” «Поборник эффективности».

Иван Сергеев