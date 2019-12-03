Тревожный звонок для Yota

Лидер рынка виртуальных операторов связи Yota за год снизил рыночную долю на десять процентных пунктов, до 57% в третьем квартале 2019 года, на фоне роста аналогичных проектов Тинькофф-банка, Сбербанка и ВТБ, выяснил «ТМТ Консалтинг». Интерес потребителей к виртуальным операторам усиливается, но оценить лояльность аудитории и срок жизни таких абонентов пока сложно, отмечают аналитики.

По итогам третьего квартала 2019 года компания Yota (принадлежит «МегаФону») заняла 57% рынка виртуальных операторов связи (MVNO), говорится в исследовании «ТМТ Консалтинга». Доля «Ростелекома» осталась без изменений (16%), «Тинькофф Мобайл» захватил 9% рынка, оценили эксперты. MVNO МГТС (работает на сети МТС) сократил долю до 6% с 7% годом ранее. Запустившийся в сентябре 2018 года «СберМобайл» захватил 5% рынка. Еще около 1% мог занять «ВТБ Мобайл», который заработал в тестовом режиме 25 сентября. Операторы «Ростелеком», «Тинькофф Мобайл», «СберМобайл» и «ВТБ Мобайл» работают на сети Tele2.

Рынок MVNO в России по итогам девяти месяцев 2019 года составил 9,3 млн абонентов, оценивает «ТМТ Консалтинг».

До конца года рынок достигнет 10 млн абонентов, по итогам года клиентская база виртуальных операторов вырастет на 40%, в то время как рынок сотовой связи увеличится менее чем на 1% абонентов, прогнозируют аналитики. В результате по итогам года MVNO будут обслуживать почти 4% всех абонентов страны, в то время как годом ранее этот показатель составлял менее 3%, заключают эксперты. «В ближайшие годы можно ожидать сохранения высокой динамики российского рынка MVNO, при этом он по-прежнему будет формироваться в первую очередь текущими лидерами рынка: операторами связи и крупнейшими банками, которые быстро растут с низкой базы»,— считает гендиректор «ТМТ Консантинга» Константин Анкилов. Общее число абонентов банковских MVNO за год выросло в три раза, сообщал “Ъ” 29 октября.

Годом ранее «ТМТ Консалтинг» оценивал рыночную долю Yota в 67%.

Доля сократилась в связи с появлением новых игроков на рынке MVNO, пояснил директор по продуктовому маркетингу Yota Дмитрия Рудских. «Сегодня ситуация более благоприятная, что и позволяет расти как сложившимся, так и новым игрокам»,— добавляет он. Доля доходов МГТС от MVNO в третьем квартале 2019-го по сравнению с третьим кварталом 2018 года выросла на 28%, уточнили в компании. МГТС сфокусирована на развитии конвергенции в MVNO, в частности на увеличении количества пользователей мобильной и фиксированной связи в одном пакете, пояснил оператор.

Появление новых проектов повлияло на долю рынка Yota, считает и Константин Анкилов. По итогам третьего квартала абонентская база Yota выросла на 18% год к году, указывает он. «На снижение динамики подключений к Yota могла повлиять экспериментальная маркетинговая компания, которая не предполагает прямых контактов с клиентами»,— считает руководитель Content Review Сергей Половников. На сохранение доли «Ростелекома» в сегменте MVNO повлияли смена контрактов корпоративных клиентов и активное продвижение оператором конвергентных тарифов, полагает эксперт. При этом банковские проекты выигрывают за счет доверия клиентов и удобных бонусных систем, поясняет Сергей Половников.

Интерес к MVNO растет, но оценить лояльность аудитории и срок жизни абонентов пока сложно, рассуждает руководитель Content Review. «Многие берут SIM-карты MVNO просто попробовать в качестве дополнительной»,— считает он. Абоненты пробуют новых игроков, сначала в качестве второй SIM-карты, а потом переводят основной номер и всю семью, настаивает представитель «Тинькофф Мобайл». «При этом доля рынка в деньгах может не расти, но перераспределение точно происходит»,— уверен он. Сейчас все операторы обеспечивают примерно одинаковое качество услуг связи, поэтому конкуренция сместилась на уровень клиентского опыта, отмечает представитель «Тинькофф Мобайл». Он добавил, что в 2020 году компания планирует выйти в корпоративный сегмент MVNO. По данным «ТМТ Консантинга», в этой нише по итогам третьего квартала 2019 года лидирует «Ростелеком» (56%).

Юлия Тишина