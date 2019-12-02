Жириновский предложил запретить продавать клей детям

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский признался, что в детстве пробовал наркотики. В ходе круглого стола «Угроза пропаганды и распространения наркотиков в интернете: чем нам грозит даркнет» он рассказал, что не знал, о чем идет речь, когда запрещенные вещества ему предложили старшие товарищи. Господин Жириновский предложил запретить продажу несовершеннолетним всех веществ, которые вызывают наркотическое опьянение и наносят вред организму человека, включая клей в хозяйственных магазинах.

«Клей, который применяется для хозяйственных работ, нужно включить в перечень веществ, пагубно влияющих на здоровье человека. Это все должно быть запрещено. Это не должно продаваться несовершеннолетним, допустим, в хозяйственных магазинах»,— сказал Владимир Жириновский (цитата по DailyStorm).

Он также предложил заменить тюремный срок за распространение наркотиков на ссылку в отдаленные регионы России, чтобы осужденные за сбыт «не могли оттуда сбежать». Лидер ЛДПР также связал наркотическую зависимость с употреблением в детстве конфет и мороженого.

«С чего начинается зависимость? С конфет, мороженого, шоколада. Здесь давайте остановимся. Кондитерские изделия придумали, чтобы детей повеселить. Зависимость вызываем у человека. Кому-то хочется сладкого, соленого, шампанского, еще что-то. В конце концов он хочет что-то другое. Где-то ему подсыпали, дали порошок. Это проблема»,— сказал господин Жириновский (цитата по агентству «Москва»).

Напомним, в октябре депутаты фракции «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект о введении уголовной ответственности за пропаганду наркотиков. Они предлагают лишать свободы на пять лет тех, кто пропагандирует и незаконно рекламирует наркотики. За те же действия с использованием интернета и СМИ — до семи лет.

Как могут ужесточить наказание — в материале “Ъ FM” «Наркотики вычистят из сети сроками».