Казначейство сообщило об ошибках в данных о расходах на нацпроекты

Федеральное казначейство сообщило об ошибках в системе «Электронный бюджет», из-за чего были искажены данные по освоению регионами денег на нацпроектов, сообщили РБК в пресс-службе ведомства. Издание ранее опубликовало материал об исполнении нацпроектов в регионах. В чем именно допущена ошибка и к каким регионам это относится — неизвестно.

РБК ранее писал, что лидерами по освоению нацпроектов стали Чечня (77,4%), Адыгея (75,5%), Татарстан (72,8%), Москва (72,2%) и Пензенская область (71,2%). Худшими по этому рейтингу стали Магаданская область, Еврейская автономная область, Дагестан, Тверская область и Карелия. В некоторых регионах, например в Магаданской области и Пермском крае, сообщили об ошибках в этих данных. Утверждается, что Магаданская область освоила 77,6%, что больше, чем у лидера рейтинга.

Напомним, Генпрокуратура выявила 2,5 тыс. нарушений при реализации нацпроектов. Генпрокурор Юрий Чайка предложил ускорить принятие законопроекта о создании реестра компаний-коррупционеров.

Подробнее об инициативе — в материале “Ъ” «Нацпроектам предъявлены обвинения».