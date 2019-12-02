Посол Сербии в России назвал вопрос о шпионском скандале закрытым

Посол Сербии в Москве Мирослав Лазански в преддверии встречи президентов России Владимира Путина и Сербии Александром Вучичем сообщил, что шпионский скандал не будет обсуждаться в ходе переговоров. Встреча запланирована на 4 декабря.

«Насколько мне известно, Сербия считает эту тему закрытой»,— сказал господин Лазански в интервью «Интерфаксу». По его словам, в приоритете обсуждение вопросов военно-технического сотрудничества и энергетики.

Напомним, в ноябре 2019 года в интернете появилась видеозапись, на которой, предположительно, сотрудник главного управления Генштаба ВС России (ранее — ГРУ) передавал деньги сербскому военному. В подписи к ролику говорится, что на видео «офицер ГРУ полковник Георгий Викторович Клебан платит своему сербскому агенту, являющемуся высокопоставленным должностным лицом Сербии». Также уточняется, что господин Клебан работал в посольстве России в Белграде.

Господин Вучич тогда подтвердил, что на видео заснят подполковник ВС РФ Георгий Клебан. Тогда же президент Сербии отметил, что инцидент не повлияет на отношения страны с Россией. Он также уверен, что Владимир Путин не был в курсе происходящего. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что в Кремле ничего не знают об инциденте с участием российского подполковника, и в случившемся «еще нужно разобраться».

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