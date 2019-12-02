Путин приедет в Стамбул на запуск «Турецкого потока» 8 января

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планируют провести переговоры в Стамбуле 8 января. Встреча лидеров двух стран будет приурочена к церемонии запуска газопровода «Турецкий поток», который должен заработать в тот же день.

Как пояснили в Кремле, к 8 января Турция планирует закончить прокладку наземной части газопровода. По словам господина Пескова, в ходе встречи президенты двух стран обсудят двусторонние российско-турецкие отношения, а также ситуацию в Сирии.

«С большой долей уверенности можно предположить, что два лидера используют эту возможность, чтобы продолжить диалог по наиболее актуальным вопросам. <…> На повестке дня много крупных проектов, по которым постоянно нужно говорить и сверять часы»,— рассказал пресс-секретарь главы государства. Он добавил, что программа поездки президента РФ пока согласовывается.

«Турецкий поток» представляет собой морской двухниточный газопровод из России в Турцию по дну Черного моря. Одна нитка мощностью 15,75 млрд куб. предназначена для потребностей Турции, а вторая — Балкан и Венгрии. Строительство в Болгарии и Сербии должно стартовать в 2020 году.

О завершении одного из этапов строительства газопровода — в материале “Ъ” «"Турецкий поток" вышел на берег».