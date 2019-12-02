И.о. министра здравоохранения Ростовской области назначили Андрея Ерошенко

Исполнять обязанности министра здравоохранения Ростовской области будет замминистра по лечебной работе Андрей Ерошенко, сообщает ТАСС.

Напомним, министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую задержали 28 ноября по подозрению в превышении полномочий (ст. 286 УК РФ). Уголовное дело возбудили после проверки ФАС, выявившей нарушения антимонопольного законодательства при проведении закупок. Ведомство выявило признаки антиконкурентного соглашения между региональным Минздравом, четырьмя государственными учреждениями здравоохранения и ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону». Речь идет о торгах, проходивших 2017-2018 годы.

Ленинский суд Ростова отправил чиновницу под домашний арест до 27 января 2020 года.

В ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону» вчера прошли обыски, связанные с делом в отношении госпожи Быковской.

Дарья Голякова