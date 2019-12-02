В Ставрополе через суд уволили полицейского, расходы которого превысили доходы

Ленинский районный суд удовлетворил требования прокуратуры Ставропольского края и обязал начальника ГУ МВД России по региону Александра Олдака издать приказ об увольнении из органов внутренних дел в связи с утратой доверия экс-руководителя отдела полиции № 3 управления МВД России по Ставрополю Василия Литвинова. Соответствующая информация опубликована в материалах суда.

Как ранее писал “Ъ-Юг” Ленинский районный суд Ставрополя взыскал господина Литвинова в доход государства 250 тыс. руб. и автомобиль стоимостью 4 млн руб. Суд установил, что расходы господина Литвинова за три годы значительно превысили его доходы. Полицейский купил автомобиль за 4 млн руб. и объект незавершенного строительства в Ставрополе, который после продал за 250 тыс. руб. Законность средств, на которые совершались покупки, господин Литвинов подтвердить не смог.

Тогда в пресс-службе ГУ МВД по региону “Ъ-Юг” сообщили, что по данному факту ГУ МВД по Ставропольскому краю проведена проверка, по результатам которой в предоставленной декларации о доходах сотрудника выявлены расхождения между доходом за определенный период времени и приобретенным за этот срок имуществом. Полицейский был понижен в должности.

Дарья Голякова