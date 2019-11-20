Начальника отдела полиции Ставрополя понизили из-за покупки автомобиля за 4 млн рублей

Бывшего начальника отдела полиции № 3 управления МВД России по Ставрополю Василия Литвинова, расходы которого в три раза превысили официальные доходы, понизили в должности. Об этом “Ъ-Юг” рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

«По данному факту ГУ МВД по Ставропольскому краю проведена проверка, по результатам которой в предоставленной декларации о доходах сотрудника выявлены расхождения между доходом за определенный период времени и приобретенным за этот срок имуществом. Полицейский понижен в должности»,— сказали в пресс-службе.

Какую именно должность теперь займет господин Литвинов, в пресс-службе не уточнили.

Как ранее писал “Ъ-Юг” Ленинский районный суд Ставрополя взыскал господина Литвинова в доход государства 250 тыс. руб. и автомобиль стоимостью 4 млн руб. Суд установил, что расходы господина Литвинова в три раза превысили его доходы. Полицейский купил автомобиль за 4 млн руб. и объект незавершенного строительства в Ставрополе, который после продал за 250 тыс. руб. Законность средств, на которые совершались покупки, господин Литвинов подтвердить не смог.

Дарья Голякова