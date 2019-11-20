У начальника отдела полиции Ставрополя конфисковали автомобиль за 4 млн рублей

Ленинский районный суд Ставрополя взыскал с начальника одного из подразделений полиции Ставрополя в доход государства 250 тыс. руб. и автомобиль стоимостью 4 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры региона. В материалах суда сказано, что ответчиком по делу проходил начальник отдела полиции № 3 управления МВД России по Ставрополю Василий Литвинов.

Суд установил, что расходы господина Литвинова превысили его доходы за три года. Тем не менее, полицейский купил автомобиль за 4 млн руб. и объект незавершенного строительства в Ставрополе, который после продал за 250 тыс. руб. Законность средств, на которые совершались покупки, господин Литвинов подтвердить не смог.

Дарья Голякова