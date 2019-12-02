Путин и Си Цзиньпин запустили газопровод «Сила Сибири»

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста дали старт поставкам российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

Господин Путин заявил, что с запуском газопровода взаимодействие двух стран в сфере энергетики выйдет на новый уровень. Российский президент рассчитывает, что товарооборот с Китаем к 2024 году вырастет до $200 млрд. Си Цзиньпин призвал обеспечить безопасность и надежность при эксплуатации «Силы Сибири». Он также заявил, что нужно уделить внимание экологичности газопровода и бережно отнестись к эксплуатации ресурсов. Присутствовавший при запуске глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал «Силу Сибири» самым масштабным проектом компании.

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Напомним, «Газпром» и китайская CNPC заключили контракт о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту в мае 2014 года, он вступил в силу в мае 2015-го. Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 млрд кубометров российского газа в Китай по «Силе Сибири». По итогам переговоров в апреле 2019-го лидеры России и Китая договорились увеличить поставки по газопроводу еще на 6 млрд кубометров.

В преддверии запуска «Силы Сибири» акции «Газпрома» на Московской бирже поднимались более чем на 2%. Уже в 2020 году продажи газа по новому газопроводу могут принести «Газпрому» около $1 млрд выручки.

О подготовке к запуску «Силы Сибири» читайте в материале “Ъ” «Разговор по прямому трубопроводу».