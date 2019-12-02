В Курске установили круглосуточный пробоотборник для мониторинга выбросов «Экотекса»

В квартире одного из участников инициативной группы жителей, проживающего рядом с производителем текстиля «Экотекс» установлено круглосуточное стационарное оборудование по отбору проб воздуха, сообщила пресс-служба администрации Курской области. Пробоотборник будет работать круглосуточно. Таким образом, власти реализовали план по еще одному варианту мониторинга выбросов предприятия, которые, по словам местных жителей, происходят вечером и ночью.

По словам председателя комитета экологической безопасности и природопользования Константина Полякова, анализы уже взятых проб не показали превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. «Мы стали сталкиваться с мнением, что замеры проходят, когда предприятие не работает. Говорили также, что завод останавливается, пока сотрудники лаборатории и комитета едут к месту»,— пояснил господин Поляков. Все полученные с пробоотборника данные будут передаваться в онлайн-режиме, а проверять работу оборудования ежедневно будет сотрудник лаборатории.

О том, почему предприятию может грозить уголовная ответственность, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «"Экотекс" зашивают в дело».

Александр Прытков