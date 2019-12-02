ЦБ не считает нужным вводить отрицательные ставки по депозитам в евро

Председатель Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина убеждена, что в России нет необходимости вводить отрицательные ставки по депозитам в евро. Глава ЦБ заявила, что россиянам выгодно хранить накопления в рублях, так как в этой валюте они зарабатывают и тратят деньги.

По словам госпожи Набиуллиной, чтобы у рубля не снижалась покупательная способность, в России должна сохраняться низкая инфляция, а у граждан должны быть низкие инфляционные ожидания. Глава регулятора отметила, что «инфляция всегда будет под контролем у государства, у ЦБ».

Введение отрицательных ставок по депозитам в евро пока не обсуждается, уточнила Эльвира Набиуллина. «Мы видим, что банки сейчас вводят повышенные комиссии на операции с евровыми счетами либо не принимают вообще депозиты в евро. Пока проблема, на наш взгляд, не очень большая»,— сказала глава ЦБ в интервью телеканалу «Россия 24» (цитата по ТАСС).

Она также рассказала, что процесс оздоровления российского банковского сектора находится в завершающей стадии, и в последнее время лицензии у банков отзывают все реже. «Мы проводили большую работу по очистке или по оздоровлению банковской системы, и, по нашей оценке, банковская система устойчива»,— отметила госпожа Набиуллина.

Ранее глава ЦБ заявила, что операции в евро больше не приносят российским банкам прибыли. По ее словам, ЦБ следит за тем, чтобы банки в РФ в целом не шли на чрезмерно высокие валютные риски. По данным ВТБ, к октябрю уже половина российских банков из первой десятки отказались от приема вкладов граждан в евро.

Подробности — в материале “Ъ” «Евро закрыли депозит».