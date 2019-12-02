Обвиняемым в растрате сотрудникам «Городской УК» из Ижевска продлили арест на 2 месяца

Индустриальный райсуд Ижевска продлил пяти должностным лицам ООО «Городская УК», обвиняемых в растрате 184 млн руб., заключение под стражу на два месяца. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

Напомним, в октябре 2019 года Устиновский райсуд Ижевска заключил под стражу на два месяца пятерых действующих и бывших сотрудников одной из крупнейших управляющих компаний Ижевска — «Городской УК». Как установлено органами предварительного следствия, обвиняемые перечислили 184 млн руб., полученные от жильцов многоквартирных домов за услуги ЖКХ, на счета аффилированных с ними организаций. Среди фигурантов уголовного дела бывший директор и владелец группы компаний «Единая УК» и «Городская УК» Рауф Кутдузов и его сын Наиль Кутдузов, являющийся бенефициаром ООО «Единая УК».