Крашенинников открыл сбор денег для оштрафованных за неуважение к власти

Политолог Федор Крашенинников запустил Telegram-канал «РОСштраф» — проект по сбору средств для оштрафованных за «оскорбление власти» и другие «политические преступления». Господина Крашенинникова ранее оштрафовали на 30 тыс. руб. за мат в отношении «путинских судей». Наказание назначили по ч. 3 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство).

«Во многих случаях штрафы ставят приговоренных в сложную жизненную ситуацию, особенно если речь идет не о медийных фигурах и не о жителях Москвы. К сожалению, просто отказаться платить штрафы невозможно: у государства есть масса возможностей взыскать с гражданина деньги, усугубив его положение арестом счетов и описью имущества»,— говорится в сообщении проекта.

Информация о приговорах поступает от Международной правозащитной группы «Агора». Руководитель организации Павел Чиков у себя в Telegram-канале подтвердил, что проект запущен господином Крашенинниковым. По словам господина Чикова, уже удалось собрать пожертвования для самого политолога и нескольких других оштрафованных.

На Telegram-канале опубликовали историю жителя Кемеровской области инвалида третьей группы Ильи Путевского, которого оштрафовали на 30 тыс. руб. по делу о неуважении к власти за пост о президенте Владимире Путине. Он разместил на своей странице запись сообщества «В контакте с ФСБ». Сейчас против него возбудили уголовное дело по жалобе судьи, которая оштрафовала его за неуважение к власти. Она утверждает, что господин Путевский показал ей средний палец.

Подробнее о деле Федора Крашенинникова — в материале “Ъ” «Я — мелкий хулиган?».

Подробнее о законе о неуважении к власти — в публикации “Ъ” «От интернета ждут уважения к государству».