Российские военные расширили зону воздушного патрулирования на севере Сирии

Российские военные увеличили зону воздушного патрулирования на севере Сирии, сообщает «РИА Новости». Речь идет о северной части сирийской провинции Алеппо.

«Летать стали чаще и больше, потому что расширяется зона патрулирования. Сопровождаем колонны военной полиции, обеспечиваем безопасность этих колонн»,— сказал пилот вертолета Ми-8 ВКС РФ Иван Светлаков.

Российские вертолеты оказывают поддержку военной полиции во время патрулирования дорог в Алеппо, а также сопровождают колонны сотрудников Центра по примирению враждующих сторон до пунктов выдачи гуманитарной помощи. Воздушное патрулирование северных территорий Сирии проводится российскими военными с начала ноября.

Напомним, 22 октября президенты России и Турции провели переговоры в Сочи, на которых закрепили новые зоны влияния на северо-востоке Сирии. Они договорились о совместном патрулировании освобожденной курдами территории, а также о возвращении сирийских пограничников на границу с Турцией.

Подробнее о договоренностях — в материале “Ъ” «Мир на смену "Источника мира"».