Белый дом не будет принимать участия в ближайших слушаниях по импичменту Трампа

Белый дом не будет принимать участия в слушаниях 4 декабря в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, сообщает Reuters со ссылкой на письмо юрисконсульта Белого дома Пэта Сиполлоне на имя председателя юридического комитета Палаты представителей Конгресса США Джеррольда Надлера.

«Несправедливо ожидать от нас, что мы примем участие в слушаниях, пока свидетели еще не назначены и пока остается неясным, обеспечит ли юридический комитет президенту справедливый процесс путем проведения дополнительных слушаний»,— говорится в письме господина Сиполлоне. Он добавил, что Белый дом ответит отдельно относительно второго слушания к крайнему сроку пятницы.

Напомним, демократы запустили процедуру импичмента президента после информации о возможном влиянии Дональда Трампа на президента Украины Владимира Зеленского. Он якобы требовал возобновить расследование на Украине против Хантера Байдена — сына предполагаемого конкурента Дональда Трампа на выборах Джо Байдена. Глава комитета Палаты представителей по судебным делам Джеррольд Надлер на прошлой неделе пригласил господина Трампа на слушания по импичменту 4 декабря.

О процедуре импичмента — в публикации “Ъ” «Нет, ребята-демократы, только Трамп».