РЖД изучит поведение клиентов для персонализации предложений

ОАО РЖД планируют изучить поведение клиентов, чтобы сформировать для них персональные предложения, сообщил на брифинге директор компании по IT Евгений Чаркин. О предложения компания будет оповещать клиентов через приложение, пуш-уведомления и другие каналы связи.

В настоящий момент такие возможности тестирует контакт-центр РЖД, сказал господин Чаркин. «Когда клиент звонит, то оператор сразу видит историю его обращений, историю его заказов для того, чтобы иметь возможность предлагать те сервисы, которые ему могли бы быть интересны»,— пояснил он. Господин Чаркин добавил, что монополия также планирует использовать данные сотовых операторов, «уважая полностью закон о персональных данных».

С 2020 года РЖД откроет платформу мультимодальных пассажирских перевозок. Через нее можно будет купить билеты не только на поезда ОАО РЖД и партнерских железных дорог Европы, но и на авто- и авиатранспорт. Всего на IT-проекты РЖД до 2025 года потратит 220 млрд руб., из которых около 100 млрд руб. вложит в цифровую трансформацию.

Подробности — в публикации “Ъ” «Железные дороги тянутся к автомобильным».