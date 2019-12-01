Пассажирский самолет попал под обстрел в Камеруне

Пассажирский самолет Cameroon Airlines был обстрелян в воскресенье утром, когда приближался к аэропорту Баменда на северо-западе Камеруна, сообщает Reuters со ссылкой на заявление авиакомпании. В этом районе боевики-сепаратисты ведут бои с армией, отметили там.

Самолет благополучно приземлился, жертв удалось избежать. Авиакомпания оценивает ущерб.

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