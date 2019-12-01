Елисеев стал третьим в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Швеции

Российский биатлонист Матвей Елисеев завоевал бронзовую медаль в спринтерской гонке на 10 км на первом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в шведском Эстерсунде. Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Бё, который преодолел дистанцию за 24 минуты 18,3 секунды, допустив при этом один промах на двух огневых рубежах.

Елисеев отстал от победителя гонки на 19,9 секунд, не допустив ни одного промаха при стрельбе. Второе место в гонке занял брат победителя Тарьей Бё (отставание 19 секунд, допустил 1 промах).