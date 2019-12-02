Российский суверенный фонд не входит в десятку крупнейших

Активы 82 крупнейших суверенных фондов мира сейчас составляют $8 трлн, указывают в своем исследовании эксперты НИУ ВШЭ со ссылкой на данные Института суверенных фондов (Sovereign Wealth Fund Institute). На первом месте по общему объему «кубышки» — КНР, четыре китайских фонда в совокупности располагают активами на $1,8 трлн. На втором — ОАЭ с пятью суверенными фондами с суммарными активами в $1,211 трлн, на третьем — Норвегия с одним фондом в $1,1 трлн.

Поскольку китайские суверенные накопления «разложены» по четырем фондам, а норвежские сосредоточены в одном, крупнейшим в мире фондом является Государственный пенсионный фонд Норвегии с $1,108 трлн. Россия в списке стран на 11-м месте: с активами Фонда национального благосостояния (по данным Минфина РФ на 1 ноября — $124,5 млрд) и относительно небольшого Российского фонда прямых инвестиций (зарезервированный капитал под управлением — $10 млрд).

С учетом размеров экономики Китай в перечне самых крупных обладателей накоплений находится лишь на 14-м месте — общие активы китайских фондов к размеру ВВП составляют 13,4%. В таком относительном измерении самыми большими сбережениями в суверенных фондах обладают Бруней и Кувейт (в обоих государствах — более 400% ВВП), ОАЭ (порядка 280%) и Норвегия (255%). Россия в этом рейтинге (объем ФНБ составляет 7,3% ВВП) занимает 17-е место, заметно уступая странам СНГ, имеющим суверенные фонды (Азербайджан, Казахстан, Узбекистан). В ВШЭ отмечают, что российское соотношение активов фондов к ВВП больше характерно для стран, сформировавших суверенные фонды не за счет сырьевого экспорта,— Кореи, Ирландии, Турции.

С учетом международных методик в исследовании все суверенные фонды мира разделены на пять видов. Это стабилизационные фонды (для защиты от волатильности на товарных рынках и внешних шоков — это с оговорками ФНБ и чилийский стабфонд), сберегательные (для последующих поколений, пример — норвежский пенсионный фонд), фонды развития (вложения в крупные проекты, Китайская инвестиционная корпорация), резервные пенсионные фонды (формально ФНБ подходит и здесь) и резервные инвестиционные корпорации (вложения в высокодоходные и сравнительно рискованные активы, пример — сингапурский фонд Government Investment Corporation).

Вадим Вислогузов