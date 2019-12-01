МИД Сирии обвинил США в попытках вмешаться в работу Конституционного комитета

Вашингтон пытается вмешаться в работу сирийского Конституционного комитета, считают в МИД Сирии. Таким образом ведомство отреагировало на заявление американского Госдепа о том, что делегация сирийского правительства пытается затормозить работу комитета на переговорах в Женеве.

МИД Сирии утверждает, что США хотят навязать Конституционному комитету собственную повестку дня, сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой на заявление МИДа. «Любые взгляды Соединенных Штатов или других стран не имеют никакой ценности и не повлияют на работу комитета»,— отметили в министерстве.

В конце октября спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен объявил о запуске работы сирийского Конституционного комитета. В Зале ассамблеи Дворца наций в Женеве собрались 150 сирийских делегатов — по 50 представителей правительства, оппозиции и гражданского общества. В ходе второго раунда переговоров в ноябре комитет Сирии не смог согласовать повестку работы.

Подробнее о комитете — в публикации “Ъ” «Сирийцев собрали за одним столом».