Конституционный комитет Сирии не смог согласовать повестку работы

Сирийское правительство и сопредседатели оппозиционной делегации не смогли договориться о повестке дня переговоров по конституции, сообщил спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен. В ходе второго раунда диалога группа из 45 делегатов не смогла провести встречу.
«Мы пытались достичь консенсуса, но, как я уже сказал, не смогли»,— приводит Reuters слова господина Педерсена. По мнению ООН, переговоры должны были открыть путь к политическому сближению, за которым последуют выборы.
В конце октября Гейр Педерсен объявил о запуске работы сирийского Конституционного комитета. В Зале ассамблеи Дворца наций в Женеве собрались 150 сирийских делегатов — по 50 представителей правительства, оппозиции и гражданского общества. Спецпосланник генсека ООН назвал состоявшийся в запуск работы комитета «историческим моментом».
Подробнее — в публикации “Ъ” «Сирийцев собрали за одним столом».
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