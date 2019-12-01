Банки ожидают снижения средней ставки по ипотеке ниже 9% к концу года

Средняя ставка по ипотеке в российских банках к концу 2019 года может опуститься ниже 9%, заявили «РИА Новости» представители кредитных организаций. В октябре 2019 года была зафиксирована самая низкая ставка по ипотеке за всю историю наблюдений — 9,4% годовых.

Средневзвешенная ставка по ипотеке в октябре снизилась до минимального за последние два года значения в 9,4% после 9,68% в сентябре, сообщил в пятницу ЦБ. Российские банки летом начали активно снижать ставку по ипотеке после того, как в июне ЦБ впервые в году уменьшил ключевую ставку. С тех пор регулятор снижал ставку еще три раза до нынешних 6,5% годовых.

«Рассчитываем, что к концу года средняя ставка выдачи составит менее 9%. В среднесрочной перспективе и по мере достижения таргетов по инфляции мы видим хорошие возможности плавного снижения ставок до 8%»,— заявил представитель ВТБ. В банке «Дом.РФ» ожидают, что банки будут предлагать ипотеку по средней ставке ниже 9%.

В Промсвязьбанке прогнозируют, что снижение ставки по новым ипотечным кредитам в декабре до 8,8-9%. Этому будет способствовать сентябрьское и октябрьское снижение ставки, а также активность крупных банков в сегменте кредитования физических лиц, рассказал главный аналитик банка Дмитрий Монастыршин.

Самую низкую ставку на конец года ждут в банке «АК Барс» — в диапазоне 8,5–8,7%, и в Московском кредитном банке — до 8,5% годовых. В то же время «Росбанк Дом» и Транскапиталбанк ожидают среднюю ставку по жилищным кредитам на уровне 9,3%, а Абсолют банк — на уровне 9,2%.

О ситуации на ипотечном рынке — в материале “Ъ” «Ставка на рекорд».