Кравчук посоветовал Зеленскому защищать Украину перед встречей с Путиным

Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал нынешнему президенту Владимиру Зеленскому руководствоваться интересами страны и защищать ее. Он дал напутствие перед переговорами с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита «нормандской четверки» в эфире ток-шоу «Голос народа» украинского телеканала «112». Господин Кравчук дал совет напомнить об «обмане с Будапештским меморандумом».

«Нас обманывают и делают вид, что помогают, когда помогают только на словах. С нами играют, как кошка с мышью»,— сказал Первый президент Украины.

Напомним, в Минске 27 ноября прошла последняя встреча трехсторонней контактной группы перед саммитом в «нормандском формате», который должен состояться 9 декабря в Париже. Как сообщал “Ъ” со ссылкой на источники, есть большая вероятность того, что Владимир Путин и Владимир Зеленский проведут переговоры не только в присутствии европейских партнеров, но и наедине.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «В Минске подготовились к Парижу».