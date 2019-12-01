SANA сообщила о гибели турецких военных при взрыве в Сирии

В приграничном с Турцией городе Телль-Халафе на севере сирийской провинции Хасеке произошел взрыв, в результате которого погибли несколько турецких военных и боевики сирийской вооруженной оппозиции, воюющей на стороне турецкой армии, сообщает сирийское государственное агентство SANA. По данным агентства, раненые были доставлены в Турцию. Количество погибших и пострадавших не сообщается. Турецкие власти не подтверждали и не опровергали сообщение о происшествии.

Напомним, 9 октября Турция объявила о начале военной операции «Источник мира» против сил самообороны сирийских курдов. 17 октября Турция и США договорились о приостановке операции. 22 октября президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Сочи, на которых закрепили новые зоны влияния на северо-востоке Сирии. Они договорились о совместном патрулировании освобожденной курдами территории, а также о возвращении сирийских пограничников на границу с Турцией. Президент Турции, однако, выражал недовольство тем, как США и Россия выполняют свои обязательства. Президент России Владимир Путин считает, что на турецко-сирийской границе удалось достичь некоторых позитивных изменений. По его словам, это, в частности, произошло благодаря поддержке курдов.

Подробности — в материале “Ъ” «Президент Турции недоволен союзниками».