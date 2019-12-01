Франция, Германия и Великобритания выпустили заявление о новых участниках платежного механизма INSTEX

Франция, Германия и Великобритания приветствовали присоединение Бельгии, Дании, Финляндии, Нидерландов, Норвегии и Швеции к платежному механизму INSTEX, говорится в совместном заявлении. Шесть стран присоединились к механизму, который позволит торговать с Ираном в обход американских санкций, 29 ноября.

«Этот прогресс усиливает INSTEX, демонстрирует европейские усилия по содействию законной торговле между Европой и Ираном и ясно демонстрирует нашу неизменную приверженность Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по Ирану»,— говорится в заявлении. Также страны вновь призвали Тегеран вернуться к полному соблюдению своих обязательств.

Что нужно знать об иранской ядерной сделке Читать далее

Напомним, в 2015 году шестерка посредников (США, Франция, Великобритания, Китай, РФ и Германия) согласилась отменить все санкции против Ирана, связанные с его ядерной программой. В рамках соглашения, получившего название СВПД, Тегеран гарантировал исключительно мирный характер своей ядерной программы. В мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из СВПД и ввел против Ирана санкции. Он объяснил свое решение тем, что Тегеран не выполняет условия сделки. Иран в ответ объявил о поэтапном сокращении своих обязательств по ядерной сделке, не отказываясь при этом от переговоров. В ноябре 2019 года Тегеран возобновил обогащение урана на заводе в Фордо.

О ситуации вокруг иранской ядерной сделки читайте в материале “Ъ” «Тегеран меняет уран на нефть».