СМИ узнали о возможности выгодных для Трампа расследований на Украине

Правительство Украины еще может объявить новые расследования, политически выгодные президенту США Дональду Трампу, сообщает CNN со ссылкой на источники. Эти данные они получили после встречи с украинскими должностными лицами. Неясно, что могут затронуть возможные расследования, или когда о них объявят.

Один из источников заявил, что на Украине признают, что любое потенциальное расследование будет затрагивать вопросы сегодняшнего дня, не только проблемы прошлого. По данным CNN, украинские чиновники обсуждают способы улучшить взаимоотношения с президентом США Дональдом Трампом на фоне последствий, вызванных процедурой импичмента.

Посольство Украины в США комментарий не предоставило.

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Напомним, 20 сентября в ряде американских СМИ появились утечки, согласно которым в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, состоявшегося 25 июля, Дональд Трамп потребовал от него начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена, сына наиболее вероятного претендента на кресло президента США на выборах 2020 года Джо Байдена.

О процедуре импичмента — в публикации “Ъ” «Нет, ребята-демократы, только Трамп».