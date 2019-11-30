Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби «Формулы-1»

Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон победил в квалификации Гран-при Абу-Даби — заключительного этапа сезона чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1». Лучший круг Хэмилтон, досрочно ставший чемпионом сезона, проехал за 1 минуту 34,779 секунды.

Второе место в квалификации занял партнер Хэмилтона по команде финн Валттери Боттас (+0,194 секунды), третьим стал голландец Макс Ферстаппен из Red Bull (+0,360 секунды). Россиянин Даниил Квят, выступающий за Toro Rosso, занял 14-е место. Гран-при Абу-Даби пройдет в воскресенье, 1 декабря.