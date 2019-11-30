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МИД РФ: летевшая в Казань чешская делегации нарушила требования таможенного законодательства

Чешскому самолету, на борту которого находилась делегация во главе с министром сельского хозяйства Чехии Мирословом Томаном, было отказано в перелете из Москвы в Казань из-за несоблюдения требований таможенного законодательства Евразийского экономического союза (ЕАЭС), говорится в комментарии Министерства иностранных дел России.

«Констатируем, что подобный сбой в ходе соответствующих оформительских процедур допускается чешскими партнерами не в первый раз»,— указали во внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, чешская делегация во главе с господином Томаном планировала отправиться в Казань из Москвы 27 ноября. Бизнес-миссия планировала встретиться с руководством Татарстана, в частности, с президентом республики Рустамом Миннихановым. После длительного ожидания в аэропорту члены делегации приняли решение вернуться в Чехию.

Подробнее — в материале “Ъ-Казань” «Чешский министр не долетел до Казани».

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