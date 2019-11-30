СМИ: в Арктике прошли испытания ракеты «Кинжал»

В середине ноября в Арктике прошли испытания российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал», сообщает ТАСС со ссылкой на два источника. Истребитель МиГ-31К взлетел с аэродрома Оленегорск и выстрелил ракетой по полигону Пембой. По словам одного из источников, скорость ракеты достигала 10 Махов. В Минобороны эту информацию пока не подтвердили.

О новом авиационном комплексе «Кинжал» (сама ракета и ее носитель — истребитель МиГ-31К) президент России Владимир Путин рассказал во время послания к Федеральному собранию 18 марта 2018 года. Возможности авиакомплекса впервые показали на конкурсе «Авиадартс» на АрМИ в августе 2019 года.

Подробнее о новом вооружении — в материале “Ъ” «Баллистическая экономика».