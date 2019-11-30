Кудрин: с участниками протестов необходимо налаживать диалог

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что считает особенно важной тему митингов в России. При этом он указал на необходимость налаживания диалога между властями и участниками протестных акций.

«В последние годы, особенно месяцы, особенно важными становятся участие и события, связанные с протестами. Где-то это застройка парка, где-то это свалки и проблемы экологии, где-то это строительство храма, где-то это результаты выборов. Все это зачастую вызывает и реакцию протеста, и недовольство,— это нормально. Но очень важно, чтобы у нас были институты, механизмы определять общее мнение, проводить диалог»,— сказал господин Кудрин на открытии VII Общероссийского гражданского форума (цитата по «Интерфаксу»).

Председатель Счетной палаты указал, что власти и обществу важно важно «не набить другу другу лицо», а найти компромиссы. «Нам важно договориться, найти среди очень многих мнений, очень разнообразных позиций какие-то общие вещи, которые нас объединяют, которые позволяют нам каждодневно решать наши задачи»,— заявил он.

Как ранее писал “Ъ”, с начала года в России состоялось около 1,5 тыс. акций протеста, что является рекордным показателем за последние годы. В Совете по правам человека рост протестной активности связывают с «официозным враньем» и подчеркивают, что «впервые в 2019 году столкнулись с цеховой солидарностью россиян».

Подробнее — в материале “Ъ” «Против мусора, за врачей, шамана и выборы».