СМИ сообщили о задержании отца мальчика, тело которого нашли в Екатеринбурге

Отец девятилетнего мальчика, тело которого было найдено в одном из лесопарков Екатеринбурга, задержан 29 ноября в Республике Башкортостан. «Отца правоохранительные органы в пятницу обнаружили в Башкирии», — сообщает ТАСС с ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как ранее уточняла газета «КП-Екатеринбург», тело ребенка изуродовано, его били плетками и засунули кляп в рот. По данным издания, преступление произошло еще в октябре. По одной из версий, семья могла входить в религиозную секту. Однако следователи опровергли эту информацию, отметив, что родители радикальные верующие. Ранее собеседник в правоохранительных органах рассказал “Ъ-Урал” о том, что мать находилась в России незаконно, после административного правонарушения она была выслана в Белоруссию. «Там она рассказала своей родственнице о преступлении, та и сообщила в правоохранительные органы города», — объяснил он. По данным собеседника, в семье еще двое детей, которых разыскивали вместе с отцом.

Пока правоохранительные органы воздерживаются от официальных комментариев.