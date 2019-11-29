В Барселоне откроют туристский офис Visit Petersburg

В Барселоне (Испания) будет открыт офис Visit Petersburg. Соглашение об открытии туристического офиса было подписано 29 ноября в Мадриде.

Как заявила председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Нана Гвичия, число туристов, приезжающих в Петербург из Испании, растет. В офисе Visit Petersburg в Барселоне можно будет получить информацию о городе и о правилах оформления электронной визы.

Добавим, что туристические офисы уже открыты в 10 городах мира: Париже, Гонконге, Тайбэе, Тегеране, Нью-Дели, Мумбаи, Лейпциге, Дубае, Римини и Токио.