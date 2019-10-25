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Туристический офис Санкт-Петербурга Visit Petersburg открыли в Токио

Офис Visit Petersburg 24 октября от крылся в японском Токио. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по развитию туризма Петербурга.

Партнерами открытия офиса стали Городское туристско-информационное бюро и компания Japan Air Travel Marketing.

Офис Visit Petersburg в столице Японии стал десятым туристическим представительством Петербурга за рубежом. В настоящее время подобные офисы работают Тайбэе, Гонконге, Париже, Лейпциге, Римини, Мумбаи, Нью-Дели, Дубае и Тегеране. Запланировано открытие представительств Visit Petersburg в Анкаре и Сеуле.

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