Краснодарский мясокомбинат продает акции за 800 млн рублей

Арбитражный управляющий ОАО «Мясокомбинат Краснодарский» Дмитрий Олейник сообщил о старте торгов по реализации активов должника. На открытый аукцион выставлены два лота, содержащие в себе акции АО «Объединение», общей стоимостью почти 802 млн руб. В каждом из лотов содержится по 250,6 млн обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1,6 руб. за одну штуку, говорится в опубликованном в ЕФРСБ сообщении.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, данные акции уже пытались реализовать на открытых торгах за ту же стоимость в декабре 2018 года. Стопроцентным собственником АО «Объединение» является ОАО «Мясокомбинат Краснодарский». По данным «СПАРК-Интерфакс», уставный капитал «Объединения» составляет 501 млн руб., чистые активы — 432,5 млн руб. Основной вид деятельности предприятия: покупка и продажа собственного недвижимого имущества. Среди контрагентов предприятия краснодарский «Водоканал» и Управление вневедомственной охраны войск нацгвардии по краю.

По данным картотеки Арбитражного суда, процедура наблюдения в отношении ОАО «Мясокомбинат Краснодарский» была введена в июле 2012 года. Общий долг банкрота на 2013 год составил 537,7 млн. руб. Мясокомбинат должен «УралСибу» 152 млн руб. Другие крупнейшие кредиторы предприятия - кипрские Darby Holdings ltd (долг - 86,7 млн руб.) и Astrogate Consultants ltd (217 млн руб.), которым мясокомбинат задолжал за поставки сырья.

Согласно данным «СПАРКа», ООО «Торговый дом "Мясокомбинат “Краснодарский"» зарегистрировано в Краснодаре в 1998 году. Уставный капитал общества – 20 тыс. руб. Его основной вид деятельности – аренда и лизинг сухопутных транспортных средств и оборудования. Собственниками компании являются совладелец ростовского ОАСО «Луч» Сергей Жихарев (50%), подмосковное ООО «Агроконтракт» (37,8%) и Наталья Коморная (12,2%). Убыток общества на конец 2014 года (последние опубликованные данные) составлял 7,4 млн руб.

Дмитрий Михеенко