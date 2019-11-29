Центр выдачи Fan ID для болельщиков Евро-2020 откроется на Невском проспекте

Во вторник, 3 ноября, в Петербурге откроется центр выдачи паспортов болельщиков (Fan ID) для желающих посетить матчи Чемпионата Европы по футболу 2020 года. Он разместится по адресу: Невский проспект, 48. В этот же день первые фанаты смогут получить там свои Fan ID.Планируется, что в мероприятии примут участие замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Пак и вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов.

Напомним, что Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля 2020года в 12 городах разных стран. Петербург примет три матча турнира (два на групповом этапе — с участием сборной России), а также один четвертьфинал.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что петербургская фан-зона Евро-2020 будет располагаться на Конюшенной площади, как и во время ЧМ-2018.